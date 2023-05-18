Адвокат: доцент МГУ Лобанов задержан после обыска в его квартире

Силовики задержали доцента механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова, у которого ранее провели обыск по делу о созданной экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым* структуры «Съезд народных депутатов»**. Об этом сообщила ТАСС адвокат доцента Татьяна Окушко.

«Лобанова задержали, посадили в машину и увезли из его квартиры. Мне пока неизвестно, куда именно его везут и какой у него процессуальный статус, сейчас я пытаюсь это выяснить», — сказала она.

Утром 18 мая источник RT сообщил, что обыски проходят в нескольких регионах России у членов созданной Пономарёвым структуры «Съезд народных депутатов».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.



** Организация признана нежелательной на территории России по решению Генпрокуратуры от 28.04.2023.