Специалист Соколов: для мытья авто нельзя выбирать площадки вблизи водоёмов и лесов

Специалист Максим Соколов рассказал в беседе с RT, где и как лучше мыть автомобиль, чтобы не получить штраф и не навредить самой машине и окружающей среде. Он подчеркнул, что для мытья автомобиля нельзя выбирать площадки вблизи водоёмов и лесов. Таким образом закон оберегает их от загрязнения моющими средствами.

Также, по словам эксперта онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», запрещено выливать в водоём воду, использованную для мытья машины. Частный дом или дача также не подходят для мойки автомобиля, подчеркнул Соколов.

«Мыть машину разрешено на специально отведённых для этого местах, таких как автомойки и мойки на станциях техобслуживания. В реках и озёрах вода часто мутная и может содержать песок и грязь, поэтому высока вероятность появления царапин на лакокрасочном покрытии кузова. Также речная вода может содержать вредные вещества, например хлор, соли, нефтепродукты, металлы и другие загрязняющие продукты, которые могут негативно повлиять на состояние лакокрасочного покрытия автомобиля», — объяснил собеседник RT.

Он посоветовал применять специальные моющие средства и разводить их в минимальной концентрации, особенно в случаях, когда их ещё не использовали ранее.

«Бытовая химия для мойки автомобиля не подойдёт — в такой продукции могут содержаться агрессивные вещества. Автомобиль летом может сильно нагреваться, поэтому мыть его слишком холодной водой не рекомендуется — есть риск, что от перепада температур поверхность деформируется. Подождите, когда вода прогреется. После мытья автомобиля тщательно промойте его водой и высушите мягкой тряпкой, чтобы избежать появления пятен и разводов», — заключил Соколов.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, что городами — лидерами по количеству аварийных водителей стали Нижний Новгород (доля тех, кто часто попадает в ДТП, равна 46%), Красноярск (45%), Санкт-Петербург и Москва (по 37%), а также Казань (33%).