Лидерами по числу аварийных водителей стали Нижний Новгород и Красноярск

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Аналитики провели опрос и выяснили, что городами — лидерами по количеству аварийных водителей стали Нижний Новгород (доля тех, кто часто попадает в ДТП, равна 46%), Красноярск (45%), Санкт-Петербург и Москва (по 37%), а также Казань (33%). Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
Лидерами по числу аварийных водителей стали Нижний Новгород и Красноярск
  • Gettyimages.ru

Так, большинство участников опроса (74%) отметили, что попадали в ДТП на своём автомобиле. Из них каждый второй опрошенный (41%) признался, что это случилось недавно, а с 33% респондентов произошло уже несколько аварий.

Кроме того, 76% россиян начинают задумываться над тем, чтобы заменить транспортное средство сразу же после аварии, из них каждый седьмой (14%) уже купил новую машину, говорится в совместном исследовании группы «Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод».

Как выяснили аналитики, чаще всего на замену жители России выбирают авто с пробегом (77%).

Как правило, для большинства такой выбор продиктован низкой стоимостью (52%), а каждый шестой опрошенный (16%) считает, что принципиальная разница между машиной с завода и поддержанной отсутствует, отмечается в результатах опроса.

При этом 14% россиян утверждают, что таким образом получают доступ к моделям, которые уже не продаются на рынке, а 12% признаются, что привыкли к частой смене автомобиля.

Кроме того, по мнению 80% респондентов, основными повреждениями, после которых однозначно следует менять автомобиль на новый, являются тотальные, когда машина уже не подлежит восстановлению. 

Также российские водители считают, что причиной замены в том числе может стать деформация передней части машины (54%) и дверных проёмов (49%).

В десятку причин для покупки нового автомобиля также вошли искривление задней части (46%), повреждение окон (40%) и двигателя (38%), необходимость замены нескольких кузовных деталей (25%), провисание дверей (25%), постоянные скрипы при движении (17%) и наличие пробоин, вмятин и царапин (13%).

Всего в опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал возобновление программы льготного автокредитования для отдельных категорий граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить