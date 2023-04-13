Лидерами по числу аварийных водителей стали Нижний Новгород и Красноярск

Аналитики провели опрос и выяснили, что городами — лидерами по количеству аварийных водителей стали Нижний Новгород (доля тех, кто часто попадает в ДТП, равна 46%), Красноярск (45%), Санкт-Петербург и Москва (по 37%), а также Казань (33%). Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Так, большинство участников опроса (74%) отметили, что попадали в ДТП на своём автомобиле. Из них каждый второй опрошенный (41%) признался, что это случилось недавно, а с 33% респондентов произошло уже несколько аварий.

Кроме того, 76% россиян начинают задумываться над тем, чтобы заменить транспортное средство сразу же после аварии, из них каждый седьмой (14%) уже купил новую машину, говорится в совместном исследовании группы «Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод».

Как выяснили аналитики, чаще всего на замену жители России выбирают авто с пробегом (77%).

Как правило, для большинства такой выбор продиктован низкой стоимостью (52%), а каждый шестой опрошенный (16%) считает, что принципиальная разница между машиной с завода и поддержанной отсутствует, отмечается в результатах опроса.

При этом 14% россиян утверждают, что таким образом получают доступ к моделям, которые уже не продаются на рынке, а 12% признаются, что привыкли к частой смене автомобиля.

Кроме того, по мнению 80% респондентов, основными повреждениями, после которых однозначно следует менять автомобиль на новый, являются тотальные, когда машина уже не подлежит восстановлению.

Также российские водители считают, что причиной замены в том числе может стать деформация передней части машины (54%) и дверных проёмов (49%).

В десятку причин для покупки нового автомобиля также вошли искривление задней части (46%), повреждение окон (40%) и двигателя (38%), необходимость замены нескольких кузовных деталей (25%), провисание дверей (25%), постоянные скрипы при движении (17%) и наличие пробоин, вмятин и царапин (13%).

Всего в опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов.

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