Эксперт Глазков: для оформления льготного кредита масса авто не должна превышать 3,5 тонны

Эксперт финансовой платформы «Сравни» Максим Глазков в беседе с RT рассказал, как принять участие в программе господдержки и получить льготный кредит на авто в 2023 году.

Специалист напомнил, что весной 2023 года Минпромторг частично возобновил программы льготных автокредитов для ограниченной категории граждан.

«В рамках программы россияне смогут получить 20%-ную скидку на первоначальный взнос от стоимости автомобиля», — рассказал Глазков.

Он подчеркнул, что для жителей Дальневосточного федерального округа и покупателей электрокаров отечественного производства скидка составит 25%.

«Пока что опция доступна для ограниченной категории граждан — учителей, врачей, участников СВО и их родственников. Чтобы её оформить, нужно быть гражданином России с водительскими правами и регистрацией. Кроме того, чтобы подпасть под программу, у клиента не должно быть незакрытых автокредитов», — объяснил собеседник RT.

К автомобилям, по словам эксперта, тоже есть ряд требований.

«Обязательная сборка машины в России, стоимость не выше 2 млн рублей (кроме электрокаров, у них стоимость не ограничена), а также ряд других требований — например, масса до 3,5 т. По льготе доступны все модели Lada, кроме Lada Largus, все модели категории B — от ГАЗ и УАЗ, собранный в России Haval Jolion и электромобили Evolute i-PRO и Evolute i-JOY», — отметил собеседник RT.

Для того чтобы оформить льготный автокредит, нужно обратиться к дилеру и собрать полный пакет документов, объяснил он.

«Другой вариант — пойти напрямую в банк, который участвует в программе. Льготный автокредит действует до 31 декабря 2023 года», — заключил Глазков.

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