Самой популярной мошеннической схемой на дороге стало резкое торможение машины впереди

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели исследование и выяснили, как часто российские автомобилисты сталкиваются с мошенниками на дороге, а также рассказали, какие схемы являются самыми популярными. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.
Самой популярной мошеннической схемой на дороге стало резкое торможение машины впереди
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Так, каждый четвёртый автомобилист (24%) признался, что за всё время вождения хоть раз сталкивался с мошенниками на дороге.

При этом чаще всех попадаются на уловки недобросовестных водителей жители Тюмени (67%), Красноярска (40%) и Казани (30%), говорится в результатах опроса группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод».

Отмечается, что самыми популярными схемами обмана на дороге, по словам автолюбителей, являются резкое торможение машины впереди (76%), подстроенный удар из слепой зоны на кольцевой развязке (48%) и имитация наезда на пешехода (47%).

В пятёрку также вошли требования о возмещении ущерба за царапину на парковке (45%) и имитация столкновения с машиной, которая специально паркуется ближе к транспортному средству жертвы (29%), добавили аналитики.

Большинству россиян (87%) удаётся выйти из ситуации, когда их пытаются заставить заплатить на месте за якобы причинённый ущерб, свидетельствуют данные опроса. 

При этом каждому третьему (31%) в этом помогает видеорегистратор и камеры, расставленные в слепых зонах, а каждый пятый (22%) считает, что смог убедить мошенников, что ущерб не был нанесён, так как на машине отсутствовали царапины от столкновения, подчёркивается в исследовании.

16% респондентов были спасены благодаря вызову сотрудников ГИБДД, а 7% — благодаря звонку страховому агенту. 6% отмечают, что смогли вовремя избежать опасной ситуации только благодаря своему опыту вождения.

Всего в опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов.

Ранее главными причинами аварий с электросамокатами были названы неровные дороги и невнимательность.

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