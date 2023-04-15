Главными причинами аварий с электросамокатами названы неровные дороги и невнимательность

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Анастасия Румянцева
Аналитики «АльфаСтрахования» провели исследование и выяснили, что основными причинами аварий с участием прокатных электросамокатов являются неровности дорожного покрытия, невнимательность пользователей и потеря управления. Результаты имеются в распоряжении RT.
Главными причинами аварий с электросамокатами названы неровные дороги и невнимательность
  • РИА Новости

При этом вред, причинённый третьим лицам, с использованием прокатных электросамокатов, в отличие от случаев с частными средствами индивидуальной мобильности, — редкая история: менее 3% всех обращений в компанию.

Отмечается, что по итогам прошлого сезона общее число поездок на прокатных электросамокатах в России выросло почти вдвое, а количество инцидентов с их участием сохранилось на уровне одного-двух на 100 тыс. поездок.

Это, по мнению специалистов, отражает результаты инициатив операторов, нацеленных на рост уровня безопасности: ограничение максимальной скорости самоката 25 км/ч и введение множества «медленных» зон в районах с высокой плотностью пешеходного трафика.

Кроме того, как добавили эксперты, на текущий момент крупнейшие операторы, которые занимают 90% рынка, имеют базовую страховку пользователя, включённую в стоимость каждой поездки.

Это аналог ОСАГО для автомобилей, который покрывает ответственность за вред, причинённый при наезде на пешехода или столкновении с автомобилем.

Ранее в МЧС России напомнили, что езда на электросамокатах в дождь очень опасна, поэтому запрещена.

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