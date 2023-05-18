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В ГД назвали разумной идею предоставлять академотпуск желающим участвовать в СВО студентам

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с RT прокомментировал предложение о предоставлении академотпуска желающим участвовать в СВО студентам.
В ГД назвали разумной идею предоставлять академотпуск желающим участвовать в СВО студентам
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

По мнению парламентария, предложение выглядит «вполне разумным», его необходимо обсудить с участием коллег из Минобрнауки.

«Если такие люди (студенты-добровольцы. — RT) есть, они должны получить такую возможность… Мы пишем законы, чтобы создать возможность для людей по использованию своего права. Тем более использовать во благо общества и во благо страны», — заключил Исаев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала указать в качестве одного из оснований для предоставления студенту академического отпуска участие в специальной военной операции в качестве добровольца.

Кроме того, по её словам, необходимо снять временное ограничение на нахождение в таком отпуске вплоть до завершения СВО.

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