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Исследование: 18% москвичей в детстве мечтали стать врачами

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Сервис «Работа.ру» провёл исследование, чтобы выяснить, кем москвичи мечтали стать в детстве. Большинство жителей столицы хотели стать врачами, космонавтами и путешественниками.
Исследование: 18% москвичей в детстве мечтали стать врачами
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Москва 24», профессией врача в юном возрасте мечтали овладеть 18% респондентов, путешественника — 12%, а полететь в космос хотели 10% горожан.

Ещё 10% мечтали стать актёрами, по 9% — учителями и лётчиками, 8% москвичей в детстве хотели быть военными, 7% — водителями. Столько же намеревались получить профессию учёного, изобретателя или инженера.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин Дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.

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