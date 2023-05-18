Экс-главу оборонного завода в Новосибирской области приговорили к двум годам колонии

Искитимский районный суд Новосибирской области признал виновным в растрате бывшего гендиректора оборонного АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Рустама Исмайлова.

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Суд признал Исмайлова виновным в совершении трёх эпизодов преступлений по ч. 3 ст. 160 УК России и ч. 1 ст. 201 УК России.

Ранее Батайский городской суд Ростовской области осудил руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса «ОКТБ «Вектор» Анатолия Михалина.

В марте Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего президента Всероссийского общества глухих Валерия Рухледева по делу о многомиллионных растратах средств организации.