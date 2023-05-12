Суд Ростовской области осудил главу предприятия оборонно-промышленного комплекса Михалина

Батайский городской суд Ростовской области осудил руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса «ОКТБ «Вектор» Анатолия Михалина.

Об этом сообщило УФСБ России по региону.

Уточняется, что Михалина осудили за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

«Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего президента Всероссийского общества глухих Валерия Рухледева по делу о многомиллионных растратах средств организации.