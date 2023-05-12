Суд Ростовской области осудил главу предприятия оборонно-промышленного комплекса Михалина
- РИА Новости
Об этом сообщило УФСБ России по региону.
Уточняется, что Михалина осудили за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
«Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно», — приводит сообщение РИА Новости.
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