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Суд Ростовской области осудил главу предприятия оборонно-промышленного комплекса Михалина

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Батайский городской суд Ростовской области осудил руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса «ОКТБ «Вектор» Анатолия Михалина.
Суд Ростовской области осудил главу предприятия оборонно-промышленного комплекса Михалина
  • РИА Новости

Об этом сообщило УФСБ России по региону.

Уточняется, что Михалина осудили за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

«Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего президента Всероссийского общества глухих Валерия Рухледева по делу о многомиллионных растратах средств организации.

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