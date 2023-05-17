В Нижегородской области более 85 тысяч человек прошли диспансеризацию с начала года
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.
«Проведение диспансеризации и профилактических осмотров — один из приоритетов в работе нашей медицинской сети», — заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
По его словам, важно регулярно посещать медицинских специалистов, чтобы получить рекомендации по сохранению здоровья, и в случае обнаружения той или иной патологии начать своевременное лечение, передаёт pravda-nn.ru.
Ранее сообщалось, что на приёме у мобильных врачей в Хабаровском крае побывали более 5 тыс. человек.