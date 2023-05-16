На приёме у мобильных врачей в Хабаровском крае побывали более 5000 человек
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Об этом сообщает newizv.ru.
«С использованием передвижных медицинских комплексов за этот год в нашем регионе уже выполнили 95 выездов, осмотрели 5129 человек, в том числе 411 детей. Проведено 5713 лабораторных и инструментальных диагностических исследований, из них 1245 флюорографических исследований», — заявил глава регионального Минздрава Юрий Бойченко.
По его словам, выездная работа имеет большое значение.
В состав мобильных медицинских бригад могут входить врач общей практики, терапевт, педиатр, невролог, офтальмолог, кардиолог, акушер-гинеколог, стоматолог, врач УЗИ-диагностики, рентген-лаборант.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области рассказали о ходе работ по возведению центра общей врачебной практики в деревне Судниково под Волоколамском.