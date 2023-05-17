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Кадыров сообщил, что его скакун Зазу вернулся в Чечню

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его скакун Зазу, ранее пропавший в Европе, вернулся в республику.
Кадыров сообщил, что его скакун Зазу вернулся в Чечню
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Подумать только, целых девять лет я не видел этого красивого скакуна, моего любимого друга!» — написал он в Telegram.

Кадыров отметил, что за животным недостаточно хорошо ухаживали: поступь не та, бока и спина не лоснятся и не играют на свету.

«Санкции санкциями, но почему животное должно было страдать, Европа? Ничего, о Зазу теперь позаботятся ветеринары», — отметил глава республики.

Операция по возвращению животного завершилась в пользу Чечни, добавил Кадыров.

«Конокрады из эсбэушников отличные, а вот переговорщики — никакие», — заключил он.

В марте Кадыров сообщил, что его скакун Зазу, который был украден в Чехии, стоит не менее $10 млн, а тот, кто занижает его цену, «хорошо нагреет руки». О похищении коня стало известно 7 марта. Как писал портал Jezdci, 16-летнего жеребца украли из конюшни в селе Крабчице.

Позднее Кадыров заявил, что выкупил украденного коня при посредничестве украинских спецслужб.

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