Кадыров сообщил, что его украденный в Чехии конь Зазу стоит не меньше $10 млн

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его скакун Зазу, который был украден в Чехии, стоит не менее $10 млн, а тот, кто занижает его цену, «хорошо нагреет руки».

О похищении коня стало известно 7 марта. Как писал портал Jezdci, 16-летнего жеребца украли из конюшни в селе Крабчице.

Кадыров сообщил, что ещё в 2014 году Зазу стал первой жертвой санкций, нацеленных против главы Чечни.

«Подумать только, внести в санкционный список лошадь», — отметил политик.

Кадыров выразил недоумение тем, что «санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней».

«И кстати, попрошу не принижать ценность моего скакуна. СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в $18 тыс. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн», — написал он в Telegram.

Как отметил Кадыров, он переживает о том, что красивое и благородное животное Зазу «может попасть в плохие руки».