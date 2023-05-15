Кадыров сообщил, что выкупил своего коня Зазу через посредничество украинских спецслужб

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что выкупил своего украденного в Чехии коня Зазу через посредничество украинских спецслужб.

Об этом он написал в Telegram.

Кадыров напомнил, что ещё в 2014 году конь был включён в перечень его имущества, замороженного на территории Чехии в рамках санкций в отношении России.

По словам Кадырова, в начале 2023 года представители украинских спецслужб предложили ему выкупить коня.

Как рассказал Кадыров, спецслужбы Украины инициировали кражу Зазу совместно с чешской полицией вместо официальной передачи со снятием всех санкций.

«Так что, друзья, если вам что-нибудь надо привезти из Европы, обращайтесь к украинским спецслужбам. Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций», — заключил он.

В марте Кадыров сообщил, что его скакун Зазу, который был украден в Чехии, стоит не менее $10 млн, а тот, кто занижает его цену, «хорошо нагреет руки».

О похищении коня стало известно 7 марта. Как писал портал Jezdci, 16-летнего жеребца украли из конюшни в селе Крабчице.