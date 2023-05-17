Врач Обухова напомнила о правилах измерения артериального давления
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметила, что утром давление нужно измерять сидя за столом, сразу после пробуждения и до приёма лекарств и завтрака, а вечером — непосредственно перед сном, перед ужином или не раньше, чем через два часа после ужина, до вечернего приёма лекарств.
«Перед измерением отдохните в течение пяти-десяти минут, сядьте удобно и положите руку перед собой на стол, наложите манжету на плечо на расстоянии двух-трёх сантиметров от локтевого сгиба и нажмите на тонометре кнопку «Старт», — сказала Обухова.
Она подчеркнула, что во время измерения нельзя двигаться, скрещивать ноги или разговаривать.
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