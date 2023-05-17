Врач Обухова напомнила о правилах измерения артериального давления

Врач-кардиолог Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Надежда Обухова заявила о важности правильного измерения артериального давления. По её словам, это позволит получить точный результат и позаботиться о своём здоровье.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметила, что утром давление нужно измерять сидя за столом, сразу после пробуждения и до приёма лекарств и завтрака, а вечером — непосредственно перед сном, перед ужином или не раньше, чем через два часа после ужина, до вечернего приёма лекарств.

«Перед измерением отдохните в течение пяти-десяти минут, сядьте удобно и положите руку перед собой на стол, наложите манжету на плечо на расстоянии двух-трёх сантиметров от локтевого сгиба и нажмите на тонометре кнопку «Старт», — сказала Обухова.

Она подчеркнула, что во время измерения нельзя двигаться, скрещивать ноги или разговаривать.

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