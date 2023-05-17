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Кардиолог Гинзбург рекомендовал ежедневные прогулки для поддержания здоровья сердца

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Главный кардиолог Люберецкого района, заведующий кардиологическим отделением Люберецкой областной больницы Михаил Гинзбург рассказал, как поддержать здоровье сердца.
Кардиолог Гинзбург рекомендовал ежедневные прогулки для поддержания здоровья сердца
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«Риск развития инфаркта миокарда можно снизить ежедневными небольшими прогулками. Очень помогает правильное питание», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, полезной будет рыба, особенно морская, а мясо должно быть нежирным. Как отметил Гинзбург, не стоит забывать об овощах и о фруктах. В качестве перекуса допустимы сухофрукты.

«Надо периодически сдавать анализ крови, следить за уровнем холестерина. Аккуратно и планомерно принимать необходимую медикаментозную терапию, вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек», — сказал эксперт.

Как считает Гинзбург, также желательно больше времени проводить на открытом воздухе.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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