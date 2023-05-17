Кардиолог Гинзбург рекомендовал ежедневные прогулки для поддержания здоровья сердца

Главный кардиолог Люберецкого района, заведующий кардиологическим отделением Люберецкой областной больницы Михаил Гинзбург рассказал, как поддержать здоровье сердца.

«Риск развития инфаркта миокарда можно снизить ежедневными небольшими прогулками. Очень помогает правильное питание», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, полезной будет рыба, особенно морская, а мясо должно быть нежирным. Как отметил Гинзбург, не стоит забывать об овощах и о фруктах. В качестве перекуса допустимы сухофрукты.

«Надо периодически сдавать анализ крови, следить за уровнем холестерина. Аккуратно и планомерно принимать необходимую медикаментозную терапию, вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек», — сказал эксперт.

Как считает Гинзбург, также желательно больше времени проводить на открытом воздухе.

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