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Кардиолог Гинзбург рассказал о современных методах лечения сердечно-сосудистых заболеваний

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Главный кардиолог Люберецкого района, заведующий кардиологическим отделением Люберецкой областной больницы Михаил Гинзбург рассказал, какие существуют современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Кардиолог Гинзбург рассказал о современных методах лечения сердечно-сосудистых заболеваний
  • Gettyimages.ru
  • © Credit:JazzIRT

«Появились современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые очень успешно применяют российские врачи. Сегодня часто используется чрескожное коронарное вмешательство на коронарных сосудах, стентирование суженного кровеносного сосуда. Суть методики заключается в воздействии на коронарную артерию изнутри, через маленький прокол в коже», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, не менее эффективны методы лечения сосудов головного мозга. Например, если необходимо удалить тромб, то используют операцию тромбоэкстракции, то есть механического удаления тромбов из сосудов.

«Кроме того, стентирование применяют при атеросклерозе артерий нижних конечностей, сонных артериях и других крупных сосудах. Эти современные высокотехнологичные методы лечения позволили снизить смертность от сердечно-сосудистых заболевания почти в два раза», — добавил Гинзбург.

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