Кардиолог Соколов посоветовал вызывать скорую при признаках гипертонического криза

Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Денис Соколов заявил, что если возникли признаки гипертонического криза, то нужно измерить давление и вызвать скорую помощь.

В беседе с РИАМО он также отметил, что нельзя превышать дозировки препаратов, поскольку резкое понижение давления может привести к серьёзным осложнениям.

«Лечить повышенное артериальное давление самостоятельно, без консультации у специалиста, нельзя. Это может привести к серьёзным, даже непоправимым последствиям», — сказал Соколов.

По его словам, профилактика артериальной гипертензии — ведение здорового образа жизни.

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