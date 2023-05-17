Кардиолог Соколов посоветовал вызывать скорую при признаках гипертонического криза
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В беседе с РИАМО он также отметил, что нельзя превышать дозировки препаратов, поскольку резкое понижение давления может привести к серьёзным осложнениям.
«Лечить повышенное артериальное давление самостоятельно, без консультации у специалиста, нельзя. Это может привести к серьёзным, даже непоправимым последствиям», — сказал Соколов.
По его словам, профилактика артериальной гипертензии — ведение здорового образа жизни.
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