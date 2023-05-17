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Кардиолог Соколов: нельзя измерять давление сразу после употребления кофе

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Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов заявил, что для получения точных результатов измерения артериального давления важно обеспечить спокойную обстановку.
Кардиолог Соколов: нельзя измерять давление сразу после употребления кофе
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«Если человек где-то ходил или выполнял какую-то работу, ему необходимо отдохнуть пять минут. Нельзя проводить измерения сразу после курения или употребления кофе — нужно подождать как минимум 30 минут», — сказал врач в беседе с РИАМО.

По его словам, руку, на которой измеряется давление, нельзя держать на весу. Также нужно следить за высотой расположения манжеты — её середина должна находиться на уровне сердца.

«Измерять артериальное давление, если нет жалоб на самочувствие, лучше всего один раз в день», — считает Соколов.

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