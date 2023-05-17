Роспотребнадзор проверяет данные о продаже в Перми кофе на грудном молоке
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Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что одна из пермских кофеен опубликовала в соцсети рекламу о продаже «уникального» кофе на грудном молоке.
По словам представителей заведения, продукт в кофейню поставляют девять кормящих мам, а само молоко безопасно, так как у вышеуказанных женщин берут подтверждающие справки из медучреждений.
«Реализация такого молока под видом пищевого продукта запрещена», — заявили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что грудное молоко не является пищевым продуктом, его оборот не регулируется требованиями технических регламентов.
В настоящее время управление проверяет информацию.
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