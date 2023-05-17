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В Москве оформили рекордное число ипотечных сделок за четыре месяца

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Только в апреле 2023 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 11 633 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках, заявили в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
В Москве оформили рекордное число ипотечных сделок за четыре месяца
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объём в апреле составил 22,7 млрд рублей — это 20% от общероссийского объёма льготной ипотеки», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с начала действия программы в столице выдали кредитов на 864,7 млрд рублей.

Со своей стороны, руководитель управления Росреестра Игорь Майданов рассказал, что рынок показал хорошие результаты.

«К апрелю прошлого года наблюдается прирост числа регистраций почти в полтора раза, а по сравнению с абсолютным апрельским рекордом 2021 года, когда, опасаясь сворачивания льготной программы, покупатели жилья в Москве оформили порядка 13 тыс. ипотечных сделок за месяц, количество регистраций уменьшилось всего на 10%», — сообщил он.

За четыре месяца Росреестр зафиксировал рекордное число регистраций за всё время наблюдений — заключено почти 40 тыс. ипотечных договоров, добавил Майданов.

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