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Глава МЧС объявил о начале пожароопасного сезона в России

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Глава МЧС России Александр Куренков объявил о начале пожароопасного сезона в стране.
Глава МЧС объявил о начале пожароопасного сезона в России
  • РИА Новости

«Пожароопасный сезон начался практически во всех субъектах Российской Федерации. С 25 апреля наиболее сложная обстановка складывается на территории Уральского федерального округа», — сказал он в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.

Президент ранее поручил до начала отопительного сезона решить вопрос с жильём для людей, пострадавших при пожарах в Курганской и Свердловской областях.

Кроме того, Путин поручил направить пострадавших при пожарах в Курганской и Свердловской областях детей на отдых.

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