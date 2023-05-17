Глава МЧС объявил о начале пожароопасного сезона в России
- РИА Новости
«Пожароопасный сезон начался практически во всех субъектах Российской Федерации. С 25 апреля наиболее сложная обстановка складывается на территории Уральского федерального округа», — сказал он в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.
Президент ранее поручил до начала отопительного сезона решить вопрос с жильём для людей, пострадавших при пожарах в Курганской и Свердловской областях.
Кроме того, Путин поручил направить пострадавших при пожарах в Курганской и Свердловской областях детей на отдых.