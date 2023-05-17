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Путин поручил направить пострадавших при пожарах детей на отдых

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Президент России Владимир Путин поручил направить пострадавших при пожарах в Курганской и Свердловской областях детей на отдых.
Путин поручил направить пострадавших при пожарах детей на отдых
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти (регионов. — RT)... обеспечить направление детей школьного возраста из семей, пострадавших от природных пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации, на отдых и обучение в федеральные детские центры», — говорится в перечне поручений главы государства.

Доклад о выполненном поручении Путин постановил представить в срок до 1 сентября 2023 года и далее на ежемесячной основе.

Департамент информационной политики Свердловской области ранее заявил, что в регионе удалось за сутки втрое сократить площадь природных пожаров.

В пресс-службе МЧС России заявили, что лесные пожары больше не угрожают населённым пунктам Свердловской и Тюменской областей.

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