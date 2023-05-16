В Свердловской области удалось за сутки втрое сократить площадь природных пожаров

Департамент информационной политики Свердловской области заявил, что в регионе удалось за сутки втрое сократить площадь природных пожаров.

«Площадь действующих природных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки сократилась в три раза и, по данным на 09:00 (07:00 мск) 16 мая, составляет 4,6 тыс. га», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

По данным властей, в настоящее время остаются непотушенными 19 пожаров, из них 12 локализованы и не распространяются.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что лесные пожары больше не угрожают населённым пунктам Свердловской и Тюменской областей.