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В Свердловской области удалось за сутки втрое сократить площадь природных пожаров

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Департамент информационной политики Свердловской области заявил, что в регионе удалось за сутки втрое сократить площадь природных пожаров.
В Свердловской области удалось за сутки втрое сократить площадь природных пожаров
  • РИА Новости

«Площадь действующих природных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки сократилась в три раза и, по данным на 09:00 (07:00 мск) 16 мая, составляет 4,6 тыс. га», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

По данным властей, в настоящее время остаются непотушенными 19 пожаров, из них 12 локализованы и не распространяются. 

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что лесные пожары больше не угрожают населённым пунктам Свердловской и Тюменской областей.

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