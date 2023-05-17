Путин поручил обеспечить до холодов жильём пострадавших при пожарах жителей на Урале

Президент России Владимир Путин поручил до начала отопительного сезона решить вопрос с жильём для людей, пострадавших при пожарах в Курганской и Свердловской областях.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей принять меры по обеспечению жильём граждан, пострадавших от природных пожаров на территориях указанных субъектов РФ, до начала отопительного сезона», — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Отмечается, что доклад необходимо подготовить до 1 сентября, далее — ежемесячно.

Кроме того, Путин поручил направить пострадавших при пожарах в Курганской и Свердловской областях детей на отдых.