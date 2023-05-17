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Синод РПЦ утвердил молитву для желающих найти работу

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Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение по случаю поиска работы.
Синод РПЦ утвердил молитву для желающих найти работу
  • Gettyimages.ru
  • © electravk

Информация об этом появилась на сайте РПЦ.

«Члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тексте молитвы содержится просьба дать человеку дело, которое нацелено на благо.

Полный текст молебного пения доступен на сайте РПЦ. 

Ранее Церковный суд в Москве лишил священника сана за изменение текста молитвы.

Также сообщалось, что число безработных в Подмосковье снизилось на 14% с начала года.

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