Синод РПЦ утвердил молитву для желающих найти работу

Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение по случаю поиска работы.

Информация об этом появилась на сайте РПЦ.

«Члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тексте молитвы содержится просьба дать человеку дело, которое нацелено на благо.

Полный текст молебного пения доступен на сайте РПЦ.

Ранее Церковный суд в Москве лишил священника сана за изменение текста молитвы.

Также сообщалось, что число безработных в Подмосковье снизилось на 14% с начала года.