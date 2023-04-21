Число безработных в Подмосковье снизилось на 14% с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное Министерство социального развития.
«С начала года свыше 13 тыс. жителей Подмосковья нашли работу через центр занятости, а число безработных сократилось на 14%. Мы кардинально поменяли подход и не используем устаревшие и рутинные подходы к трудоустройству», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.
Она отметила, что помощь предоставляется адресно.
Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», в беседе с ФБА «Экономика сегодня» предположил, что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.