Число безработных в Подмосковье снизилось на 14% с начала года

В Московской области прокомментировали ситуацию на рынке труда. За последние полтора года в регионе открыли более 77 тыс. предприятий в различных сферах. Уровень безработицы составляет 0,37%.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное Министерство социального развития.

«С начала года свыше 13 тыс. жителей Подмосковья нашли работу через центр занятости, а число безработных сократилось на 14%. Мы кардинально поменяли подход и не используем устаревшие и рутинные подходы к трудоустройству», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.

Она отметила, что помощь предоставляется адресно.

Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», в беседе с ФБА «Экономика сегодня» предположил, что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.