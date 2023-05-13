Церковный суд в Москве лишил священника сана за изменение текста молитвы

Заместитель председателя Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин заявил, что столичный Церковный суд лишил сана иерея Иоанна Коваля за то, что он изменил текст молитвы О Святой Руси, когда зачитывал её в храме.

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Как сообщает РИА Новости, священник ещё может подать апелляцию в общецерковный суд. Как отметил Цыпин, решение о лишении сана было обосновано неповиновением Коваля «священноначалию со ссылкой на 25-е апостольское правило». Уточняется, что ему давали возможность раскаяться в суде, но он отказался менять свою позицию. Ранее сообщалось, что запрещённого в служении протодиакона Андрея Кураева лишили священного сана.