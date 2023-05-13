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Церковный суд в Москве лишил священника сана за изменение текста молитвы

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Заместитель председателя Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин заявил, что столичный Церковный суд лишил сана иерея Иоанна Коваля за то, что он изменил текст молитвы О Святой Руси, когда зачитывал её в храме.
Церковный суд в Москве лишил священника сана за изменение текста молитвы
  • Gettyimages.ru
  • © Destinations by DES - Desislava Panteva Photography

Как сообщает РИА Новости, священник ещё может подать апелляцию в общецерковный суд.

Как отметил Цыпин, решение о лишении сана было обосновано неповиновением Коваля «священноначалию со ссылкой на 25-е апостольское правило».

Уточняется, что ему давали возможность раскаяться в суде, но он отказался менять свою позицию. 

Ранее сообщалось, что запрещённого в служении протодиакона Андрея Кураева лишили священного сана.

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