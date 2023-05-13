Церковный суд в Москве лишил священника сана за изменение текста молитвы
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Как сообщает РИА Новости, священник ещё может подать апелляцию в общецерковный суд.
Как отметил Цыпин, решение о лишении сана было обосновано неповиновением Коваля «священноначалию со ссылкой на 25-е апостольское правило».
Уточняется, что ему давали возможность раскаяться в суде, но он отказался менять свою позицию.
Ранее сообщалось, что запрещённого в служении протодиакона Андрея Кураева лишили священного сана.