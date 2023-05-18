В ГД призвали обращаться в жилищную инспекцию при превышении сроков отключения горячей воды
- РИА Новости
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Как отметила депутат, в соответствии с санитарными нормами отключать горячую воду нельзя более чем на 14 дней. При этом она подчеркнула, что некоторые регионы приняли собственные, более жёсткие нормы.
«Например, в Москве срок отключения не превышает десяти дней», — заявила она.
Кроме того, депутат пояснила, что если в квартире стоит прибор учёта воды, то не стоит беспокоиться о лишних начислениях в квитанции. Но если вдруг замечены начисления за пользование горячей водой в период её отключения, то прежде всего стоит обратиться в ту организацию, которая выставляет платёжку, порекомендовала Разворотнева.
Иногда это управляющая компания, а в случае прямых договоров — теплоснабжающая организация, добавила она.
«Если там вы не находите взаимопонимания, необходимо обращаться в жилищную инспекцию. Если вы понимаете, что у вас сроки отключения горячей воды превышены, то также можно обращаться в жилищную инспекцию, но она не всегда ответит положительно: например, есть какие-то ремонтно-восстановительные работы. Но в целом, если никаких сверхординарных работ нет, нужно всё сделать за две недели», — заключила парламентарий.
Ранее депутат Светлана Разворотнева предложила устанавливать в домах аппаратуру погодного регулирования.