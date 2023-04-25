Депутат Разворотнева предложила устанавливать в домах аппаратуру погодного регулирования

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева прокомментировала в беседе с RT завершение отопительного сезона в Москве.

Депутат отметила, что в Москве невозможно отключить подачу отопления одномоментно. Она также предупредила, что технологические процессы «иногда растягиваются во времени».

«Конечно, у нас по любому поводу есть аварийно-диспетчерские службы, и если что-то беспокоит, то (нужно обращаться. — RT) туда. Есть своя управляющая компания. Но, конечно, отключение (отопления. — RT) весной — это не настолько большая проблема, как, скажем, перетопы. Сейчас тепло в Москве, батареи продолжают работать, а мы за них продолжаем платить. Если бы у нас в домах были системы погодного регулирования тепла, то фактически оно бы не поступало в помещения, и мы бы за него не платили», — объяснила она.

Парламентарий также уточнила, что в Москве во многих домах не настроены элеваторные узлы.

«У меня были такие обращения: люди жили, и зимой у них было +35...+40 °С в квартирах, потому что УК не следили должным образом за системами отопления. Вот это большая проблема, и её надо решать на уровне города. Самая главная проблема — лишнее тепло. Её надо решать установкой аппаратуры погодного регулирования», — заявила Разворотнева.

Она также добавила, что жильцы могут сделать это самостоятельно, если проведут собрание и пригласят специализированную компанию.

«Мне кажется, что людям надо задумываться о том, чтобы начинать экономить в своих домах, не переплачивать лишнего, в том числе за отопление», — заключила она.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил о том, что специалисты комплекса городского хозяйства начали переводить столичную систему теплоснабжения на летний режим работы.

Отмечается, что городским службам предстоит отключить отопление более чем в 74 тыс. зданий, среди которых свыше 34 тыс. жилых домов. Этот процесс проходит поэтапно в течение пяти дней.