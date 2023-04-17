В Москве начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в столице начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

В настоящее время идут регламентные работы на тепловых сетях и пунктах, насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях.

Поэтапное отключение отопления затронет более 74 тыс. зданий, среди которых свыше 34 тыс. жилых домов, передаёт сайт «Москва 24».

После отключения отопления в полном объёме начнётся работа по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.

Ранее сообщалось, что отопление в Москве снизили до минимального уровня на фоне потепления.