Отопление в Москве снизили до минимального уровня на фоне потепления
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.
Как отметил Бирюков, в межсезонье сложнее всего контролировать режим отопления, поскольку за сутки температура воздуха колеблется от минуса до плюса.
«Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура», — уточнил он.
Если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет выше +8 °С, то отопительный сезон в столице завершится, передаёт сайт kp.ru.
Ранее сообщалось, что в Москве отремонтируют около 14 тыс. подъездов многоквартирных домов в 2023 году.