Отопление в Москве снизили до минимального уровня на фоне потепления

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Система теплоснабжения в Москве переведена на минимальный уровень из-за тёплой погоды. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, температура сетевого теплоносителя сейчас составляет +75...+77 °С, это является минимальным значением.
Отопление в Москве снизили до минимального уровня на фоне потепления
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Как отметил Бирюков, в межсезонье сложнее всего контролировать режим отопления, поскольку за сутки температура воздуха колеблется от минуса до плюса.

«Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура», — уточнил он.

Если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет выше +8 °С, то отопительный сезон в столице завершится, передаёт сайт kp.ru.

Ранее сообщалось, что в Москве отремонтируют около 14 тыс. подъездов многоквартирных домов в 2023 году.

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