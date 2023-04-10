В Москве отремонтируют 14 тысяч подъездов многоквартирных домов в 2023 году

В Москве отремонтируют около 14 тыс. подъездов многоквартирных домов в 2023 году, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году запланированы работы в более чем 14 тыс. подъездов. В них проведут косметический ремонт», — сказал Бирюков.

Как отметил Бирюков, в городе сформирован единый подход к ремонту подъездов. В списке обязательных работ — покраска входных групп, потолков и стен.

При необходимости могут быть отремонтированы оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, осветительные приборы.

О сроках ремонта жителей предупредят заблаговременно, передаёт сайт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что жители Владивостока с 15 апреля смогут проголосовать за территории, где нужно провести работы по благоустройству в 2024 году.