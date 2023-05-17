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Путин поздравил Токаева с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева с юбилеем.
Путин поздравил Токаева с юбилеем
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с 70-летием», — заявили в Кремле.

Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление межгосударственных отношений и расширение сотрудничества.

Ранее Путин поздравил президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора Леонида Рошаля с 90-летием.

Он подчеркнул активную просветительскую и иную деятельность Рошаля и пожелал «здоровья и всего наилучшего».

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