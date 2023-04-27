Путин поздравил Рошаля с 90-летием
- РИА Новости
Соответствующую поздравительную телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.
«Уважаемый Леонид Михайлович! От души поздравляю вас с 90-летним юбилеем... Талантливый учёный, врач-клиницист, крупный организатор здравоохранения — вы прошли большой, насыщенный профессиональный путь, добились успеха в важной, ответственной, по-настоящему благородной и милосердной работе. И долгие годы честно служите делу, людям», — говорится в поздравлении.
Путин также подчеркнул активную просветительскую и иную деятельность Рошаля и пожелал «здоровья и всего наилучшего».
Подробнее про Леонида Рошаля — в галерее RT.