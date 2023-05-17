Депутат назвала хорошей идеей предоставление бесплатного обучения супругам участников СВО

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение о бесплатном обучении в вузах для супругов участников СВО.

Парламентарий отметила, что необходимо дать возможность членам семей военнослужащих, выполняющих задачи СВО, получить бесплатное образование.

«Как вариант, это хорошая мера поддержки участников СВО и членов их семей», — добавила Бессараб.

Вместе с тем депутат отметила, что поступление на бакалавриат и специалитет «нельзя упрощать абсолютно».

«Необходимо провести вступительные экзамены, посмотреть результаты ЕГЭ, чтобы понять, какие результаты по обучению достигнуты. Потому что просто предложить бесплатные места по бакалавриату и специалитету для тех, кто может не потянуть, будет обидно. Будет обидно как для самого бесплатно поступившего, если он не справится на должном уровне, так и для тех, кто готов был поступить, но не смог из-за отсутствия бюджетных мест», — пояснила собеседница RT.

По её мнению, к данному вопросу надо подходить взвешенно.

По словам Бессараб, при наличии определённых баллов при поступлении жёнам военнослужащих «можно давать дополнительный балл».

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сделать бесплатным обучение по программам бакалавриата и специалитета для лиц в возрасте до 35 лет включительно, состоящих в браке с участниками СВО.

Парламентарий отметил, что из-за отсутствия супругов, выполняющих служебный долг по обеспечению национальной безопасности России, многие вынуждены пересматривать свои планы, в том числе связанные с обучением.