Сенатор Гумерова заявила о важности создания справочника по льготам для участников СВО

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова считает важным создать справочник по льготам для участников СВО.

По её мнению, важно сделать справочник, чтобы участники СВО и члены их семей располагали информацией, какими льготами и возможностями они могут воспользоваться по направлению образования.

Кроме того, в беседе с RT она назвала актуальным заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о необходимости поддержки при поступлении в вузы участников спецоперации.

«Очень актуальна, на наш взгляд, тема, которая касается переобучения, получения другой профессии», — пояснила Гумерова.

По словам сенатора, может возникнуть такая ситуация, что участник СВО не востребован по той профессии, которую когда-то получил.

«И, безусловно, необходимо дать возможность бесплатно получить высшее образование по другому направлению», — подчеркнула собеседница RT.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержки при поступлении в вузы участников спецоперации.