В Госдуме предложили дать возможность супругам участников СВО бесплатно обучаться в вузах

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сделать бесплатным обучение по программам бакалавриата и специалитета для лиц в возрасте до 35 лет включительно, состоящих в браке с участниками СВО. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

В обращении Сухарев отметил, что в соответствии с законодательством дети участников СВО имеют право на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетных ассигнований в пределах определённой квоты.

В то же время льготных условий обучения в высших учебных заведениях для лиц, состоящих в официальном браке с гражданами, принимающими участие в специальной военной операции, не предусмотрено, добавил он.

При этом они из-за отсутствия супругов, выполняющих служебный долг по обеспечению национальной безопасности России, вынуждены пересматривать свои планы, в том числе связанные с обучением, в связи с необходимостью больше времени посвящать детям, из-за повышенной нагрузки с целью решения бытовых вопросов, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части создания квот на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетных ассигнований для лиц в возрасте до 35 лет включительно, состоящих в браке с лицами, принимавшими участие в специальной военной операции», — говорится в тексте обращения.

Ранее сенатор Лилия Гумерова заявила о важности создания справочника по льготам для участников СВО.