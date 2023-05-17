Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Госдуме предложили дать возможность супругам участников СВО бесплатно обучаться в вузах

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сделать бесплатным обучение по программам бакалавриата и специалитета для лиц в возрасте до 35 лет включительно, состоящих в браке с участниками СВО. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили дать возможность супругам участников СВО бесплатно обучаться в вузах
  • Gettyimages.ru
  • © nimis69

В обращении Сухарев отметил, что в соответствии с законодательством дети участников СВО имеют право на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетных ассигнований в пределах определённой квоты.

В то же время льготных условий обучения в высших учебных заведениях для лиц, состоящих в официальном браке с гражданами, принимающими участие в специальной военной операции, не предусмотрено, добавил он.

При этом они из-за отсутствия супругов, выполняющих служебный долг по обеспечению национальной безопасности России, вынуждены пересматривать свои планы, в том числе связанные с обучением, в связи с необходимостью больше времени посвящать детям, из-за повышенной нагрузки с целью решения бытовых вопросов, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части создания квот на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетных ассигнований для лиц в возрасте до 35 лет включительно, состоящих в браке с лицами, принимавшими участие в специальной военной операции», — говорится в тексте обращения.

Ранее сенатор Лилия Гумерова заявила о важности создания справочника по льготам для участников СВО. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить