Центр БПЛА имени Жоги в ДНР подготовил за год четыре тысячи бойцов

Республиканский центр беспилотных систем им. Владимира Жоги в ДНР подготовил за год 4 тыс. специалистов, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

По его словам, обучение проходит на высочайшем уровне. Пушилин также отметил вклад специалистов в освоение новых тактик применения БПЛА в боевых условиях.

«Подготовить 4 тыс. бойцов продвинутым навыкам управления БПЛА — это отличный результат. Благодарю руководителя Центра — офицера с позывным Инок, а также всех, кто внес свой вклад в создание условий для существования РЦБС», — сказал он.

В конце августа 2022 года Общероссийский народный фронт передал 86 беспилотных летательных аппаратов учебному центру по управлению БПЛА имени Владимира Жоги — командира батальона «Спарта», который погиб при освобождении Волновахи.

Также сообщалось, что Центр БПЛА в Донецке печатает запчасти для дронов на 3D-принтере.