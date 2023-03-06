Центр БПЛА в Донецке печатает запчасти для дронов на 3D-принтере

Республиканский центр БПЛА имени Владимира Жоги в Донецке активно использует в своей работе 3D-печать.

Об этом рассказал РИА Новости инструктор центра с позывным «Моделист».

«Печатаются, в частности, хвостовики для стабилизации мин и снарядов, которые затем сбрасываются с дронов», — рассказал инструктор.

Кроме того, печатаются детали для самих систем сброса, а также пластиковые детали для повреждённых коптеров.

В конце августа прошлого года Общероссийский народный фронт передал 86 беспилотных летательных аппаратов учебному центру по управлению БПЛА имени Владимира Жоги — командира батальона «Спарта», который погиб при освобождении Волновахи.