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«Известия»: штрафы за нарушение условий труда на опасных производствах увеличат вдвое

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В Министерстве труда предложили ужесточить наказание за нарушения в сфере охраны труда работников. Так, за невыполнение обязательств по коллективному договору будет грозить штраф в размере 10 тыс. руб. Данную инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что, согласно КоАП, на данный момент наказание составляет 5 тыс. руб.

Как отметил член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в настоящее время правовое регулирование не в полной мере защищает права сотрудников, работающих во вредных и опасных условиях.

«Законодательная инициатива усиливает содержащуюся в Кодексе об административных правонарушениях ответственность работодателей за невыполнение обязанностей по охране труда на опасных производствах», — пояснил он.

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что депутаты могут проголосовать за поправки, которые вводят административные штрафы до 200 тыс. рублей за укусы животных, в весеннюю сессию.

Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил о запрете на мытьё и ремонт автомобилей на дачном участке.

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