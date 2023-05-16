Госдума может до конца весны проголосовать о введении крупных штрафов за укусы животных

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что депутаты могут проголосовать за поправки, которые вводят административные штрафы до 200 тыс. рублей за укусы животных, в весеннюю сессию.

«Документ устанавливает, что нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу... влечёт наложение административного штрафа до 200 тыс. рублей... В весеннюю сессию мы эти поправки рассмотрим», — цитирует его ТАСС.

Как уточняет агентство, речь идёт о поправках ко второму чтению законопроекта, устанавливающего административные штрафы за ненадлежащее обращение с домашними животными. В первом чтении документ был принят в декабре 2021 года.

Ранее «Известия» писали, что зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые подразумевают взимание штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев.