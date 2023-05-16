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Депутат Чаплин: за мытьё машины на дачном участке могут оштрафовать на 5 тысяч рублей

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Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил о запрете на мытьё и ремонт автомобилей на дачном участке.
Депутат Чаплин: за мытьё машины на дачном участке могут оштрафовать на 5 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Ziga Plahutar

Ответственность за такие действия была установлена федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» в 2016 году, уточнил эксперт для «Российской газеты».

Штраф для дачников — до 5 тыс. рублей, отметил Чаплин.

Однако есть исключение.

«Можно мыть машину на своём участке, если грязная вода не стекает к соседям. А вот за забором или калиткой ремонтировать и мыть машину нельзя», — пояснил депутат.

Ранее Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил о правилах наведения порядка на территории дачных участков и о штрафах, которые грозят за ненадлежащую утилизацию мусора.

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