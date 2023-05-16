Колумбиец Сарай Хиральдо получил тюремный срок за фейки о ВС России

Головинский суд Москвы приговорил гражданина Колумбии Сарая Хиральдо к пяти годам и двум месяцам колонии за распространение фейков о Вооружённых силах России по заказу компании из США.

Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«Суд назначил наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сказали там.

Следствие выяснило, что фигурант обеспечивал техническую подготовку и размещение в одном из торговых центров Москвы бот-фермы из смартфонов. Через них удалённо массово рассылали абонентам российских операторов фейки.

В декабре ФСБ России предостерегла колумбийца Хиральдо Сарая Альберто Энрике о том, что его действия подпадают под статью УК о шпионаже.

5 декабря Следственный комитет завершил расследование дела против колумбийца.