Колумбиец Сарай Хиральдо получил тюремный срок за фейки о ВС России
- РИА Новости
Об этом сообщили РИА Новости в суде.
«Суд назначил наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сказали там.
Следствие выяснило, что фигурант обеспечивал техническую подготовку и размещение в одном из торговых центров Москвы бот-фермы из смартфонов. Через них удалённо массово рассылали абонентам российских операторов фейки.
В декабре ФСБ России предостерегла колумбийца Хиральдо Сарая Альберто Энрике о том, что его действия подпадают под статью УК о шпионаже.
5 декабря Следственный комитет завершил расследование дела против колумбийца.