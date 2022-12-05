ФСБ предостерегла гражданина Колумбии о действиях, подпадающих под статью УК о шпионаже

ФСБ России предостерегла колумбийца Хиральдо Сарая Альберто Энрике, который подозревается в распространении фейков о российской армии, о том, что его действия подпадают под статью УК о шпионаже.

РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации объявлено официальное предостережение гражданину Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации «Шпионаж»», — говорится в сообщении ФСБ. 5 декабря Следственный комитет завершил расследование дела против колумбийца. С 5 марта по 9 апреля он, имея вид на жительство в России, за деньги обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в Москве мобильных устройств, с которых затем российским абонентам массово рассылались ложные сообщения о военных армии России.