СК завершил расследование дела против колумбийца, распространявшего фейки о ВС России

Следственный комитет завершил расследование дела против колумбийца Хиральдо Сарая Альберто Энрике, распространявшего фейки о российской армии.

Дело было возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ России.

Как установило следствие, с 5 марта по 9 апреля 2022 года Хиральдо Сарай, имея вид на жительство в России, за денежное вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств, с которых затем российским абонентам массово рассылались ложные сообщения о военных армии России.

По данным СК, колумбиец действовал в составе организованной группы с лицами, которые руководили его действиями из-за рубежа.

Следовали изучили переписку колумбийца с другими фигурантами дела, которые являются гражданами одного из южноамериканских государств.

«Установлено, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы», — заявили в СК.

Следствие наложило арест на финансовые активы. Других фигурантов объявили в розыск.

«В ходе расследования получены данные об использовании этой же группой лиц аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании», — заявили в Следственном комитете.

В августе Центральный районный суд Сочи оштрафовал местного жителя на 3 млн рублей за распространение в соцсетях ложной информации о действиях армии России «по мотивам политической и национальной ненависти».