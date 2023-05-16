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Путин пожелал Травникову удачи на предстоящих выборах главы Новосибирской области

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Президент России Владимир Путин поддержал участие губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в предстоящих выборах главы региона.

В ходе разговора с Путиным по видеосвязи Травников подтвердил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах, которые состоятся в сентябре.

Российский лидер отметил, что губернатор и его команда добиваются результата там, где это наиболее востребовано.

«Я желаю вам успехов, удачи, надеюсь, что люди оценят то, что сделано в Новосибирской области», — приводит ТАСС слова президента.

Ранее президент России поддержал намерение губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского участвовать в выборах главы региона.

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