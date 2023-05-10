Путин поддержал намерение главы Ивановской области Воскресенского участвовать в выборах
- РИА Новости
«Я Ивановскую область люблю, люди у нас замечательные, я верю в потенциал региона, верю в людей, поэтому, если вы поддержите, поддержат жители Ивановской области, я хотел бы принять участие в выборах губернатора Ивановской области и в случае доверия принести пользу региону и людям», — сказал Воскресенский.
Путин, в свою очередь, отметил, что поддерживает данное решение.
Ранее Путин поддержал решение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина баллотироваться на новый срок.