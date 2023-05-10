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Путин поддержал намерение главы Ивановской области Воскресенского участвовать в выборах

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Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского участвовать в выборах главы региона.
Путин поддержал намерение главы Ивановской области Воскресенского участвовать в выборах
  • РИА Новости

«Я Ивановскую область люблю, люди у нас замечательные, я верю в потенциал региона, верю в людей, поэтому, если вы поддержите, поддержат жители Ивановской области, я хотел бы принять участие в выборах губернатора Ивановской области и в случае доверия принести пользу региону и людям», — сказал Воскресенский.

Путин, в свою очередь, отметил, что поддерживает данное решение.

Ранее Путин поддержал решение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина баллотироваться на новый срок.

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