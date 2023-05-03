Путин поддержал намерение губернатора Нижегородской области Никитина идти на новый срок
- РИА Новости
«Я знаю, что вы проявили инициативу, настойчивость я бы сказал даже, для реализации отдельных проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. А так работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди вас поддержат», — сказал российский лидер на встрече с Никитиным.
По словам Никитина, он готов был бы при поддержке жителей Нижегородской области продолжить работу.
Ранее Путин поддержал намерение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова вновь баллотироваться на выборах главы региона.
В конце марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении баллотироваться на пост главы региона в 2023 году.