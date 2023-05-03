Путин поддержал намерение губернатора Нижегородской области Никитина идти на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина баллотироваться на новый срок.

«Я знаю, что вы проявили инициативу, настойчивость я бы сказал даже, для реализации отдельных проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. А так работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди вас поддержат», — сказал российский лидер на встрече с Никитиным.

По словам Никитина, он готов был бы при поддержке жителей Нижегородской области продолжить работу.

Ранее Путин поддержал намерение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова вновь баллотироваться на выборах главы региона.

В конце марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении баллотироваться на пост главы региона в 2023 году.